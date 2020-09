LIVE | Zorg en school krijgen voorrang bij coronatest, RIVM: 1270 nieuwe besmettingen

Eddy (63) bedankt Duitse artsen die hem redden van coronadood: ‘Ik heb alleen vage herinnerin­gen’

10:55 Een klein wonder. Zo noemden artsen in het Duitse Osnabrück het gisteren dat Eddy Siemes uit Aalten weer gezond voor hen stond. De van corona herstelde Nederlander, die in april in kritieke toestand het ziekenhuis werd binnengebracht, wilde hen persoonlijk bedanken voor het redden van zijn leven.