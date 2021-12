LIVE | Ziekenhuizen schalen op naar 1250 ic-bedden, 'Geen versoepelingen meer tijdens examenperiode’

Tandartsen in Twente doelwit van inbrekers­ben­de: tienduizen­den euro’s aan apparatuur geroofd

Bij inbraken in tandartspraktijken in deze regio is voor tienduizenden euro’s aan apparatuur en gereedschap gestolen. Naar aanleiding van de diefstallen bij tandartsen in Weerselo, Hengelo en Zwolle komen politie en branche-organisatie KNMT met een waarschuwing aan alle tandartsen.

