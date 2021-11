LIVE | Zelftesten in veel winkels en online uitverkocht, omikronvariant duikt ook in Oostenrijk op

Tientallen bewoners opgevangen na gaslek in appartemen­ten­com­plex Den Bosch: ‘Het was een beetje paniekerig'

DEN BOSCH - Tachtig tot honderd woningen van een appartementencomplex aan de Doornburgstede in Den Bosch zijn maandagmorgen ontruimd door een gaslekkage. Dat is ontstaan in de kruipruimte, waar vanwege de gevaarlijke stof sprake is van explosiegevaar. Zo’n honderd bewoners zijn met bussen naar de Maaspoorthal gebracht, waar ze worden opgevangen.

12:26