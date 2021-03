LIVE | ‘Zelftest mogelijk half april in de winkels’, Duitsland wil zonvakanties tijdelijk verbieden

Bende smokkelt duizenden Koerden naar Engeland, plannen gesmeed in Haags eettentje: ‘Was dat hier?’

12:15 Honderden Irakese Koerden werden in kleine bootjes, tegen betaling van een torenhoog tarief, in Frankrijk de zee opgestuurd, richting Engeland. Komende vrijdag staat in Nederland de eerste verdachte terecht die in het sleepnet van het onderzoek mee werd opgevist. De plek waar afspraken gemaakt werden: een klein tentje in Den Haag.