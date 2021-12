LIVE | Zeeland nu grootste coronabrandhaard, eerste omikron-besmetting op Bonaire

CoronavirusHet kabinet gaat ervan uit dat er volgend jaar drie boosterrondes voor coronvaccins kunnen komen en ten minste één boosterronde in 2023. En de omikronvariant is in de regio Amsterdam momenteel goed voor 80 procent van de besmettingen. Kappers gaan morgen in heel het land demonsteren tegen het coronabeleid. Ze willen meer compensatie voor de verplichte sluiting en vinden de coronaregels te onduidelijk. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.