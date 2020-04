LIVE | Winkelstraten ‘kunnen 1,5 metereconomie aan’, duidelijke daling sterfgevallen in België

CoronavirusDe economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,8 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De daling, veroorzaakt door de vele maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, was de grootste ooit sinds de metingen begonnen in 1995. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste corona-ontwikkelingen. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.