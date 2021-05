LIVE | Wie geboren is in 1976 kan nu een prikafspraak maken, ‘Geen voorrang voor zwangere vrouwen’

coronavirusZwangere vrouwen krijgen niet met voorrang een coronaprik, meldt minister De Jongen aan de Tweede Kamer. Vrouwen die in verwachting zijn en risico lopen, hebben al een medische indicatie en worden al vervroegd geprikt. Vietnam zegt een hybride vorm van de Indiase en Britse virusvarianten te hebben ontdekt. De eerder vastgestelde varianten worden al als besmettelijker gezien, maar deze combinatievorm vermenigvuldigt zich in het lab zeer snel. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.