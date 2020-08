LIVE | Wetenschappers: Patiënt voor tweede keer besmet, veel teststraten in Nederland overvol

Tijdens hittegolf overleden 400 mensen meer dan normaal

21 augustus Tijdens de hittegolf waar Nederland vorige week onder gebukt ging, zijn ruim 400 mensen meer overleden dan in de weken daarvoor. In totaal stierven in de week van 10 tot en met 16 augustus 3100 mensen, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de weken daarvoor was de sterfte juist relatief laag.