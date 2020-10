LIVE | Wereldwijd ruim 40 miljoen coronabesmettingen, Zuid-Korea test zorgpersoneel

CoronavirusEr zijn wereldwijd tot nu toe meer dan 40 miljoen coronabesmettingen vastgesteld, blijkt uit de officiële registraties. Alleen de afgelopen week al kwamen daar 2,5 miljoen positieve testen bij. In Nederland en veel andere Europese landen blijven de coronacijfers ook oplopen. Steeds meer landen zien zich daarom genoodzaakt de maatregelen weer aan te scherpen om een algehele lockdown te voorkomen. Maar in Duitsland is voor de tweede dag op rij het aantal nieuwe besmettingen fors gedaald. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. De informatie uit het vorige lees je hier.