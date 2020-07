LIVE | Wereldwijd ruim 15 miljoen besmettingen, recordaantal nieuwe besmettingen in Australië

De Tweede Kamer is ongerust over de snelle stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Het RIVM meldde gisteren bijna duizend nieuwe gevallen in een week tijd. President Trump heeft gezegd dat Amerikanen een mondkapje moeten dragen als ze niet genoeg afstand kunnen bewaren tot andere mensen. We houden je hieronder in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het vorige blog over de afgelopen dagen lees je hier terug.