LIVE | ‘Wereldwijd meer dan 100 miljoen coronabesmettingen’

Politie vreest ‘nog dagen of weken’ van onrust na rellen rond avondklok

25 januari Op meerdere plaatsen in Nederland zijn demonstranten tegen de avondklok - na oproepen via sociale media - gisteravond de straat opgegaan. Dat liep overal uit op ongeregeldheden. Zo hebben relschoppers geprobeerd om de ruiten van de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis MST in Enschede in te gooien. Ook zou het ziekenhuis zijn bekogeld met vuurwerk. Verschillende burgemeesters hebben noodverordeningen afgegeven en extra beveiliging opgeroepen. Vandaag bespreken de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio de handhaving van de avondklok in het Veiligheidsberaad. Demissionair premier Rutte sprak zijn afschuw uit over de rellen.