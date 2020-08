LIVE | Wereldwijd dodental voorbij de 700.000, fietsers Rotterdam vergeten mondkapje

coronacrisisIeder uur overlijden wereldwijd gemiddeld 247 mensen aan het coronavirus. Dat is een dode per 15 seconden. Op een aantal drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam is vanaf vandaag het dragen van een mondkapje verplicht. Verder zijn in de afgelopen week in Nederland 2588 mensen positief getest op het coronavirus, fors meer dan de week ervoor. Morgen geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. De verwachting is dat ze met extra maatregelen komen om het virus weer terug in zijn kooi te krijgen. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.