LIVE | Weer telt Brazilië een recordaantal doden, verdubbeling besmettingen Duitsland

Mo (25) verloor zijn vader, moeder, broertjes én zusjes en overlijdt zelf na verschrik­ke­lij­ke val

7 maart Nooit eerder zag Terenja Bongers in haar werk als jeugdhulpverlener zoveel veerkracht bij een jongere met zo'n getekend leven als bij Mahamad Omar. Moederziel alleen moest hij het zien te redden, in een onbekend land en gehavend door oorlogsgeweld. Deze week haalde ‘Mo’ het nieuws, toen hij op de Oudegracht in Utrecht naar beneden viel en overleed: koud gerapporteerd als 25-jarige, dakloze vluchteling.