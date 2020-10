LIVE | Weer meer besmettingen in Duitsland, Corona-app nu overal te gebruiken

video Politie arresteer­de bijna de ‘verkeerde Taghi’

8 oktober De Nederlandse politie heeft in Dubai bijna een man laten arresteren, omdat hij op de voortvluchtige Ridouan Taghi leek. De persoon kwam in beeld toen hij met advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef sprak in een hotellobby. De advocaten werden in de jacht op Taghi door de politie geschaduwd.