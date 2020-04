LIVE | Wederom topdrukte bij tuincentra, Italië hanteert maximumprijs voor mondkapjes

Het RIVM komt vandaag opnieuw met dalende cijfers. Zo zijn er opnieuw minder nieuwe patiënten opgenomen geweest in een ziekenhuis. Vandaag is het opnieuw topdruk bij bouwmarkten en tuincentra. Het aantal doden in ziekenhuizen door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is tot boven de 20.000 gestegen. Ook vandaag houden we je via ons liveblog op de hoogte.