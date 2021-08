LIVE | VS: extra prik voor kwetsbare patiënten, hoofdonderzoeker naar oorsprong coronavirus in China noemt lek uit lab ‘waarschijnlijk’

Slachtof­fer vergisont­voe­ring ‘maakt het redelijk’, zegt politie

12 augustus Met de 56-jarige man uit Hoofddorp die per vergissing was ontvoerd, gaat het naar omstandigheden redelijk. Dat meldt de politie. Het slachtoffer en zijn familie bedanken alle mensen die hebben meegedacht in deze zaak, maar willen het gebeurde nu in alle rust en privacy verwerken. Het rechercheteam is nog bezig met het onderzoek naar de ‘vergisontvoering’.