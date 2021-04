LIVE | VS breidt negatief reisadvies uit naar 130 landen, ‘Persvrijheid dramatisch verslechterd’

CoronavirusVrij nemen in de meivakantie lijkt, vanwege de coronadrukte, voor veel ziekenhuispersoneel vrijwel onmogelijk. Veel ziekenhuizen vragen hun mensen ‘nog even vol te houden’. Ze worden nog niet gedwongen om af te zien van hun vrije dagen. ,,Daar zijn we ontzettend terughoudend in’’, klinkt het. Eén dag nadat Nieuw-Zeeland besloot de grens met Australië weer open te gooien is een medewerker van het vliegveld in Auckland positief getest op corona. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.