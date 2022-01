LIVE | Volle dienbladen in horeca: ‘Keigezellig weer onder de mensen te zijn’, Utrecht grijpt in bij cafés

Politie wacht lastig jaar door personeels­krap­te

De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort en gaat daarmee een moeilijk jaar tegemoet. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3 procent. Het dieptepunt is tijdelijk, want naar verwachting is de bezetting in 2025 weer op sterkte, als duizenden aspiranten zijn opgeleid.

