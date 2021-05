LIVE | Volgende versoepeling mogelijk al op 5 juni, aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen

CORONAVIRUSHet kabinet overweegt om de volgende versoepelingen van de coronamaatregelen al op 5 juni in te laten gaan, in plaats van 9 juni. Dat zou inhouden dat restaurants en culturele instellingen al eerder open mogen, en dat huishoudens dan vier mensen mogen ontvangen, in plaats van twee. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen blijft dalen, waardoor snellere versoepeling op tafel ligt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.