LIVE | Vliegverbod weer verlengd, sauna’s witheet: zij mogen niet open

CoronavirusHet verbod op vluchten uit Zuid-Afrika, India en landen in Midden- en Zuid-Amerika wordt verlengd tot 1 juni. En het is volstrekt onbegrijpelijk dat sauna’s voorlopig dicht moeten blijven. Dat vindt de Nederlandse Vereniging van Sauna en Wellness Bedrijven (NVSWB). ,,Dit is ontzettend frustrerend”, zegt voorzitter Jos Keizer. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.