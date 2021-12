LIVE | VK verplicht vliegreizigers tot coronatest, GGD: Geen boosters meer zonder afspraak

CoronavirusWie per vliegtuig naar Groot-Brittannië reist is vanaf volgende week dinsdag verplicht om zich, met het oog op de omikronvariant, te laten testen voor vertrek. De coronatest mag maximaal 48 uur oud zijn. GGD Hollands Midden stopt per direct met het aanbieden van boosterprikken zonder afspraak aan 60-plussers vanwege de grote verkeersdrukte die vandaag is ontstaan. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.