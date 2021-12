LIVE | VK telt ruim 100.000 besmettingen in één dag, Portugal zet zich schrap voor infectierecord

Foutje bij KLM, passagiers mogen boarden in een totaal verlaten vliegtuig

Dat was een bijzondere ervaring voor de eerste passagiers van de vroege ochtendvlucht met KLM naar Düsseldorf een paar dagen geleden. Ze mochten aan boord, maar eenmaal in het vliegtuig was er... niemand. Geen piloot, stewardessen, zelfs in de cockpit was er niemand.

