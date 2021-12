LIVE | VK telt ruim 100.000 besmettingen in één dag, Nederland bestelt 12 miljoen ‘omikronboosters’

Europese medicijn­waak­hond en Europese Commissie keuren nieuw coronavac­cin Novavax goed

Nederland en de andere Europese landen krijgen de beschikking over een vijfde vaccin in de strijd tegen het coronavirus. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, is positief over de werking van het vaccin van Novavax en de Europese Commissie heeft besloten het middel toe te laten. Nu kan het coronavaccin in de EU verhandeld en gebruikt worden.

20 december