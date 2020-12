LIVE | Virusmutatie duikt op in de VS, doodsbedreigingen voor minister-president Aruba vanwege avondklok

CoronavirusHoewel het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen week is gedaald, neemt het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis en op de intensive care opnieuw toe. Ook het aantal sterfgevallen nam toe: afgelopen week overleden 583 mensen aan het virus en in het afgelopen etmaal 178: de grootste toename in een dag. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.