LIVE: Vijf Nederlandse arrestaties in grote actie tegen Italiaanse maffia

De Nederlandse politie heeft vijf personen gearresteerd in een groot internationaal onderzoek tegen de Italiaanse maffia. Nederland, Italië, Duitsland en België zijn vandaag bezig met een grote actie tegen de 'Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië. In totaal werden negentig mensen gearresteerd. De zaak begon enkele jaren geleden met een verdenking van witwassen bij twee Italiaanse restaurants in Horst en Venray.

Het gaat om een gecoördineerde actie tegen het criminele samenwerkingsverband dat in heel Europa actief is. Er is nu in Den Haag een persconferentie gaande over de acties (kijk live mee hierboven). Er is 2 miljoen euro, 140 kilo xtc-pillen en 3000 tot 4000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat zei Fred Westerbeke, hoofdofficier van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, tijdens de persconferentie over de internationale actie.

Pizzeria

In Nederland zijn op acht plekken invallen geweest, met name in horecagelegenheden, zoals pizzeria’s en hotels. Het gaat om invallen in Den Haag, Zoetermeer, Amsterdam, Amstelveen, Velsen, Rotterdam, Tegelen en Sittard. Dat zei Bert Langerak, directeur opsporing van de Fiod. De actie is het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is begonnen en op Europees niveau is gecoördineerd.

De actie richt zich volgens bronnen tegen de ‘Ndranghetaclans Romeo-Gambazza en Giorgi uit het Zuid-Italiaanse plaatsje San Luca. Maffiabaas Giuseppe Giorgi, die 23 jaar voortvluchtig was, werd in 2017 gearresteerd. Giorgi, alias ‘de geit', hield zich lange tijd op in Duitsland. Het is nog niet bekend of de maffia-operatie is voortgevloeid uit deze arrestatie.

De maffiaclans zouden volgens een Italiaans onderzoekscollectief op grote schaal cocaïne hebben ingevoerd uit Zuid Amerika. Die drugs kwamen binnen via havens in Nederland, België en Duitsland. In Nederland is onder meer cocaïne gevonden tussen ladingen houten planken. De maffiosi zouden onder meer Turkse handlangers hebben gebruikt om de drugs verder Europa in te voeren. In ons land zouden drugsopbrengsten zijn witgewassen.

Europees

De actie is volgens Eurojust het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is begonnen en op Europees niveau is gecoördineerd. Het onderzoek wordt vandaag om 12.00 uur bij Eurojust in Den Haag toegelicht. De ‘Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit Calabrië, in het zuiden van Italië, met tentakels over de hele wereld waaronder Nederland. Ze heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië.

Begin vorig jaar werd baas Santo Vottari opgepakt, hij was een van de meest gezochte criminelen in Europa. Hij werd onder meer gezocht als medeplichtige bij de geruchtmakende moorden op zes mensen in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden. Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten.

Arrestaties

Vorige maand werden er al 68 arrestaties verricht bij een grootschalige politieactie tegen het Italiaanse maffiasyndicaat. Ook toen werd er samengewerkt met Europese autoriteiten. Er werd 80 miljoen euro in beslag genomen. Bij die operatie werden tachtig huiszoekingen gedaan.

Gisteren sloeg de Italiaanse politie ook al toe in Sicilië in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Er werden tientallen maffiosi en het kopstuk van de Cosa Nostra gearresteerd. De Siciliaanse maffia probeerde juist weer de macht naar zich toe te trekken. In totaal werden er in de omgeving van Palermo 46 arrestaties verricht.

Machtig

De ‘Ndrangheta is een Italiaanse maffiaclan die zich onder meer bezighoudt met drugshandel, fraude, witwassen van geld en illegaal onlinegokken. De maffiaorganisatie komt oorspronkelijk uit Calabrië, in het zuiden van Italië. De ‘Ndrangheta wordt beschouwd als de machtigste van de Italiaanse maffiaorganisaties, die ook zeer actief is in de rest van de wereld.

De naam ‘Ndrangheta, een woord in het dialect van de streek Campanië, zou zijn afgeleid van andragathos, Grieks voor dappere man. De ‘Ndrangheta werd in de 19de eeuw groot en machtig, doordat arme landarbeiders zich in Campanië tegen de uitbuiting door grootgrondbezitters, vaak adel van elders, organiseerden.

