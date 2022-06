LIVE | Verkeershinder door boerenacties neemt langzaam af

Nachtelij­ke inbreker houdt feestje en doet dutje in supermarkt Kesteren

Een inbreker heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag flink huisgehouden in een supermarkt in Kesteren. De verdachte kwam de winkel binnen door een gat in een ruit te maken. Vervolgens heeft hij zich tegoed gedaan aan diverse producten, tabak gescoord en een dutje gedaan in de supermarkt.

25 juni