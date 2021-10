LIVE | Veiligheidsberaad veroordeelt galg in demonstratie, Pfizer goedgekeurd voor extra prik

Esther werd aangereden door appende automobi­lis­te (die daarna WhatsApp van haar telefoon verwijder­de)

21:50 Een paar seconden lette de Haagse Laura R. (30) niet goed op, toen ze in haar auto door Vleuten reed. Het was genoeg om een zebrapad over het hoofd te zien waar de Utrechtse Esther op dat moment liep. Esther raakt zwaargewond. Vandaag leest ze een aangrijpende slachtofferverklaring voor in de rechtbank over hoe haar leven -en dat van haar gezin- totaal is veranderd. „Als ik weg ben vraagt mijn jongste: ‘komt mama echt terug?’”