LIVE | ‘Veilige skivakantie in Ischgl kan weer’, Vietnam keurt Cubaans coronavaccin goed

CoronavirusConform de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer hoeven bezoekers van terrassen geen coronapas te laten zien. De Kamer stemde deze week wel voor het gebruik van toegangsbewijzen in de horeca, maar vindt die controle niet nodig bij een drankje in de buitenlucht. In Duitsland zijn de laatste 24 uur 8901 mensen positief getest op het coronavirus. Er overleden 63 mensen aan de gevolgen ervan. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.