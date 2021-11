LIVE | ‘Veel vraag naar valse positieve testuitslagen’, miljoenen ‘Van Lienden’-mondkapjes afgekeurd

Precies 20 jaar geleden werd student Mariëlla verkracht en vermoord: ‘Glans is van ons leven af’

Het is een confronterend beeld: de foto van een genietende en dansende Mariëlla de Geus, gemaakt in jeugdsocieteit So What vlak voor de studente vandaag precies 20 jaar geleden in Gouda werd verkracht en vermoord.

4 november