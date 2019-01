LIVE | Veel schade door branden; doden in Enschede en Friesland

Oud & Nieuw Gelukkig nieuwjaar! In dit nieuwjaarsartikel houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rond de jaarwisseling. Afgelopen nacht zijn er twee doden gevallen in Enschede en Friesland. Ook is er veel materiële schade door autobranden en huisbranden, onder andere door het grote vreugdevuur in Scheveningen .

09.43 uur:

In het Brabantse dorp Veen is het traditie om op een kruispunt auto's in brand te steken. Ook dit jaar was het raak. Dikke rookpluimen en hoge vlammen stegen op uit de twee voertuigen.

09.18 uur:

Vanuit het hele land staan er video's en foto's online van branden aan huizen, auto's en meer. Huizen zijn onbewoonbaar en bedrijfspanden zijn uitgebrand. Hoe groot de materiële schade precies is, is nog niet vast te stellen.

08.48 uur:

Enkele cijfers over de afgelopen jaarwisseling: het oogziekenhuis in Rotterdam heeft afgelopen nacht acht mensen met oogletsel behandeld. Het jongste slachtoffer is 15 jaar. En de hulpdiensten hebben deze jaarwisseling bijna vijftig procent meer meldingen ontvangen dan vorig jaar: maar liefst 3150 meldingen.

06.30 uur:

De gemeente Den Haag gaat grondig onderzoeken wat er precies is misgegaan bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen, laat burgemeester Pauline Krikke weten. ,,Daarbij ligt voor mij ook de vraag op tafel of het organiseren van de vreugdevuren in deze vorm in de toekomst verantwoord is.”

05.16 uur:

De brandweer is begonnen met het blussen van het vreugdevuur in Scheveningen. De bluswerkzaamheden zullen naar verwachting uren in beslag nemen. De brand wordt geblust met containers water die vanuit de haven van Scheveningen naar het strand worden gereden. Ook worden shovels ingezet. De brandweer waarschuwt voor mogelijke rookoverlast. De boulevard van Scheveningen ligt bezaaid met as.

Volledig scherm Schade op de Boulevard door vliegende vonken afkomstig van het vreugdevuur op het strand. © ANP

04.48 uur:

Wil je met een frisse duik het nieuwe jaar in? In bijna het hele land kun je 2019 fris beginnen. Zoek hier naar een Nieuwjaarsduik bij jou in de buurt.

Volledig scherm Deelnemers rennen de Noordzee in voor de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen. © Robin Utrecht

03.15 uur:

De hoeveelheid vliegvuur in de omgeving van Scheveningen neemt eindelijk af. Dat meldt de brandweer van Den Haag. Het gebied waar het vliegvuur is neergekomen, wordt verder in kaart gebracht. Volgens de brandweer worden nu voorbereidingen getroffen om het vreugdevuur op het strand van Scheveningen te blussen. Hoewel er op sociale media melding wordt gemaakt van lichtgewonden, laat de brandweer weten dat er geen ambulances ingezet hoefden te worden.

Volledig scherm De brandweer probeert de kerktoren nat te houden zodat de brand niet overslaat. © Jos van Leeuwen

01:30 uur

In Scheveningen is het vreugdevuur volledig uit de hand gelopen. De politie heeft de boulevard ontruimd, omdat de brand te veel hitte veroorzaakt, waardoor het voor de toeschouwers op de boulevard te onveilig werd. Een woning in de Keizerstraat is in brand gevlogen, vermoedelijk door vonken van het vuur in Scheveningen. Ook in de duinen bij de Strandweg nabij de keerlus van lijn 11 is brand ontstaan. Getuigen melden dat bij meerdere mensen haren en jassen vlam vatten. Lees hier het volledige bericht.

Volledig scherm Het vreugdevuur in Scheveningen is overgeslagen op huizen. © District8

00.58 uur:

In Enschede is in de nieuwjaarsnacht een dode man aangetroffen. Hij is vermoedelijk om het leven gekomen bij een explosie, veroorzaakt door vuurwerk. Dat meldt Tubantia. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

00.15 uur:

Met onder meer grote vuurwerkshows in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam is Nederland klokslag twaalf uur knallend het nieuwe jaar ingegaan. Vanaf de Hofvijver in Den Haag en de Erasmusbrug in Rotterdam werden de laatste seconden van 2018 afgeteld waarna het vuurwerk losbarstte. In Rotterdam ging het vuurwerk de lucht in met muzikale begeleiding van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO). Te horen was een speciaal voor deze gelegenheid geschreven compositie, met grote uithalen, flinke knallen en wisselende tempo’s.



De aftelmomenten en de shows waren live op televisie te volgen via de NOS en RTL. Amsterdam luidde het nieuwe jaar in met een grote vuurwerkshow vanaf de kop van het Java-eiland. Ook in diverse andere gemeenten werd centraal vuurwerk afgestoken. Los van de centrale shows wordt er massaal particulier vuurwerk afgestoken. Nederlanders kochten de afgelopen dagen voor 70 miljoen euro aan onder meer pijlen, cakes en potten om de viering luister bij te zetten.

Volledig scherm Vuurwerkshow voor de Erasmusbrug in Rotterdam. © ANP

Volledig scherm Vuurwerkshow Rotterdam © ANP

00.00 uur:

Gelukkig nieuwjaar!

23.55 uur:

Niet overal ontmoette de brandweer vanavond vuurwerkgooiende relschoppers. De brandweerlieden die oudejaarsavond de vlammenzee in een schuur aan de Spiekweg in het Twentse Lattrop bestreden, hebben na het blussen een tekening gekregen als bedankje voor hun inzet. Timo maakte een tekening en schreef erbij: ‘Voor de dappere brandweermannen. Van Timo’.

23.17 uur:

In veel plekken in het land vliegen vanavond auto's in brand. Er komen onder meer meldingen uit Helmond, Wijk en Aalburg, Tilburg, Dordrecht, Breda, Zeist en Utrecht.

In het Gelderse Brakel krijgt de brandweer geen seconde rust, de ene na de andere melding komt binnen. Overal worden autobanden in brand gestoken. Ook in Waardenburg moest de brandweer uitrukken voor een aanhanger met banden in brand. Deze stond aan de Veerstraat.

Volledig scherm De brandweer aan het werk. © Josh Walet

23.10 uur:

Ook in Zwijndrecht werden brandweerlieden door omstanders bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde toen zij een buitenbrand blusten. Eerder vanavond was het ook in IJsselstein en Den Haag al raak. ‘Onbegrijpelijk en onacceptabel’, laat de brandweer in Zwijndrecht weten. Geen van de hulpverleners raakte gewond. ,,Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van een brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood?”

Lees hier meer.

22.55 uur:

Hoe het met de kinderen gaat die in Breda zijn verwond door zwaar vuurwerk, is nog niet bekend. BN/De Stem meldt dat het vermoedelijk om een mortierbom ging.

22.48 uur:

De laatste trein van 2018 is inmiddels gearriveerd, in Groningen. Machinisten en conducteurs mogen de jaarwisseling thuis vieren.

23.02 uur:

Een wijkagent is vanavond in de Amersfoortse wijk De Koppel door twee jongens bestolen van zijn motorhelm. Hij had rond 19.30 uur op de Orion zijn helm op zijn motor neergelegd terwijl hij in gesprek was met enkele buurtvaders. Twee jongens op een blauwe scooter gingen ermee vandoor.

‘Uiteraard willen wij graag de helm terug. Iedere info over de weggenomen helm is welkom’, schrijft de politie op Facebook.

22.45 uur:

Net als in Den Haag is er in IJsselstein vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Gelukkig raakte niemand daardoor gewond.

22.42 uur:

Op Bedrijvenpark Twente in Almelo woedt oudejaarsavond een zeer grote brand. Het gaat om een uitslaande brand in een bedrijfshal. Bij de vlammenzee komt veel rook vrij, de brandweer roept op om uit de rook te blijven.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt en heeft opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. De brand zit in een bedrijfsgebouw met meerdere bedrijven. Er zijn volgens de hulpdiensten geen personen in het pand aanwezig. Waardoor de vuurzee is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Volg het hier.

22.15 uur:

Aan de Amsterdamse Veerkade in Den Haag is een ‘explosie’ van fijnstof. De straat ligt in het Haagse China Town, hartje stad. De piek van vervuiling wordt gedetecteerd door een meetstation voor luchtkwaliteit in Den Haag.

Volledig scherm Gegevens van meetstation Amsterdamse Veerkade in Den Haag. © Screenshot luchtmeetnet.nl

22.00 uur:

Het oudejaarsfeest bij de Hofvijver in Den Haag is begonnen. Net als vorig jaar wordt het aftelmoment live uitgezonden op NPO1. Naar verwachting drie miljoen kijkers zullen op deze manier thuis meegenieten van het vuurwerkfestijn.

21.46 uur:

De kroonprins van Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) Hamdan bin Mohammed wenst iedereen een ‘happy new year’. Hij twittert daarbij een foto van de Burj Khalifa, de 828 meter hoge wolkenkrabber. In 2007 werd de Burj Khalifa het ‘hoogste gebouw ter wereld’.

21.38 uur:

In Breda zijn maandagavond twee kinderen gewond geraakt toen een ruit van een woning sneuvelde door zwaar vuurwerk. De kinderen zijn door ambulances meegenomen. Er is nog niets bekend over de aard van het letsel van de kinderen. De politie heeft een persoon meegenomen en doet onderzoek. De omgeving rondom de woning is afgezet. Ook twee auto’s raakten beschadigd door het vuurwerk.

Lees hier meer.

Volledig scherm Het vuurwerk © MaRicMedia / Perry Roovers

20.58 uur:

In het Friese dorp Morra is maandagavond iemand om het leven gekomen, vermoedelijk door vuurwerk, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft de straat waar het gebeurde, de Achterwei, afgezet. Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel.



Even voor acht uur werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor het incident. Een omstander vertelde een aanwezige fotograaf dat hij vuurwerk op zich af zag komen en een enorme knal hoorde.



Lees hier meer.

Volledig scherm © De Vries Media

20.53 uur:

In Hardinxveld-Giessendam woedt een grote brand in een bedrijfspand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. De brandweer roept omwonenden op om uit de rook te blijven, omstanders wordt gevraagd de brandweer de ruimte te geven. Volg het hier.

Volledig scherm De brand aan de Schrank in Hardinxveld. © Fotopersburo Busink

20.37 uur:

Wie even klaar is met alle brand en geweld, kan zijn hart ophalen aan dit liveblog van het Dagblad van het Noorden. Daarin laten doodgewone noorderlingen zien hoe ze het nieuwe jaar ingaan. In Emmer Compascuum staat een feesttent, en Jos Eising uit Meppel heeft zo zijn eigen gewoontes:

Volledig scherm Jos bij de Chinees © screenshot DvhN

20.15 uur:

In Utrecht en Zeist zijn opnieuw een paar auto's in brand gevlogen. Volg de ontwikkelingen in de regio Utrecht in dit liveblog.

Volledig scherm Autobrand in Zeist. © Menno Bausch

20.10 uur:

Ondertussen zijn in Den Haag zes huizen ontruimd vanwege een brand in een garage aan de Bloemfonteinstraat. Een van de bewoners die het huis moest verlaten, zou lichtgewond zijn geraakt toen zwaar vuurwerk in zijn buurt ontplofte. Dat vuurwerk zou naar de hulpdiensten zijn gegooid, meldt de lokale site District 8.

20.00 uur:

In Dordrecht zijn een vrouw en haar 1-jarige kind zijn aan het begin van de middag door jongeren beschoten met vuurwerk. Het kindje raakte lichtgewond en de moeder hield last over aan haar gehoor. Dat meldt de politie. De moeder fietste met haar kind van winkelcentrum Bieshof naar station Stadspolders. Onderweg beschoten jongeren de fietsende vrouw en haar kind. De politie heeft nog geen aanhoudingen kunnen verrichten, maar heeft ter plaatse wel een onderzoek ingesteld. De agenten komen graag in contact met getuigen die meer kunnen vertellen over de dader of daders.

19.35 uur:

Nederlanders hebben dit jaar voor 70 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk. Dat is meer dan de voorgaande twee jaren toen er voor 68 miljoen euro vuurwerk werd gekocht.



Het meeste geld werd besteed aan zogeheten compound-vuurwerk. Dat is gekoppeld sierwerk dat maar één keer hoeft te worden aangestoken en dan een kleine vuurwerkshow geeft, aldus Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrothechniek Nederland. Het vaakst verkocht zijn de gewone rotjes, als astronautjes en kanonslagen. Gewone vuurpijlen bleken dit jaar minder in trek, volgens Groeneveld door alle ellende met de lanceerstandaard die dit jaar voor het eerst verplicht is.

Volledig scherm Vuurwerk boven de Poldersche molen in Maasdam. © Qphoto

19.20 uur:

In dierentuin BestZoo in Brabant heeft een klein jaguar-jong een moeilijke start. Zijn overlevingskansen worden groter en groter. Maar oudjaar en de knallen van het vuurwerk kunnen dan zoveel stress geven dat moeder het jong dood bijt. Jos en Marian Nooren, de eigenaren van BestZOO, doen er alles aan om het jong en moeder jaguar, allebei pikzwart, zo min mogelijk stress te geven. Ze verblijven in het nachtverblijf en luisteren lekker samen naar de Top 2000. ,,Extra achtergrondgeluid voorkomt veel stress. Zo houden we een extra oogje in het zeil en hopen dat het goed blijft gaan”, zegt Nooren.



Bekijk de video hier.

Volledig scherm De radio staat aan om de knallen van oudjaar niet te horen. © Jos Nooren

19.00 uur:

Mocht je nog niet weten wat je vanavond wilt kijken: de showredactie zette een aantal tips voor je op een rij!

18.50 uur:

Uit verschillende steden komen al een paar dagen berichten over (vuurwerk)overlast, maar ook in sommige plattelandsregio's is het flink raak. In de Bommelerwaard (Gelderland) is het traditioneel onrustig rond oud en nieuw. Verslaggever Robèrt van Lith trok vandaag het gebied in en waande zich af en toe in oorlogsgebied.

‘Waar je ook kijkt in Brakel, zie je vuur of zwarte rookwalmen.’

Lees hier zijn verslag (Premium).

Volledig scherm Een brandje aan de dijk in Brakel. © Robèrt van Lith/BD

18.30 uur:

Geen 1000 oliebollen voor zijn Roparunteam, maar zijn veranda die in vlammen opgaat en brandwonden aan hand en gezicht: dat was maandagmorgen de spijtige oogst voor een onfortuinlijke oliebollenbakker uit Halsteren.

De man ging op de slotdag van 2018 vol goede moed al vroeg aan de slag voor het goede doel: oliebollen bakken in zijn achtertuin voor Roparun-team Maak een Vuist, dat geld inzamelt voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten.

,,Om 8.00 uur zouden we beginnen, maar ons teamlid was rond half acht al bezig met opwarmen. Wat er precies fout ging, weet hij nog steeds niet, maar er ontstond brand”, vertelt teamcaptain Renko Fiks van Maak een Vuist.

Volledig scherm Teamleider van "Roparun Maakt een Vuist" Remko Fiks bekijkt de totaal verwoestte zonnepanelen. © Pix4Profs/Chris van Klinken

18.00 uur:

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) spreekt tegenover de NOS zijn afschuw uit over de rellen aan de vooravond van oud en nieuw. ,,Het gebeurt het hele jaar door, dat mensen zich niet alleen onbeschoft maar ook saboterend gedragen tegenover hulpverleners. Dat is voor hen niet alleen intimiderend, maar geeft je ook desillusie: waar doe ik het nou eigenlijk voor?”

Grapperhaus spreekt van een ‘waardeloze maatschappelijke tendens en ziet een belangrijke rol voor ouders om hun kinderen aan te spreken. ,,Het heeft te maken met beschaving en opvoeding, dat begint bij mensen thuis. Dat je tegen je kinderen zegt: je gedraagt je normaal op straat en tijdens de Oudejaarsnacht.”



Volledig scherm Ferd Grapperhaus © ANP

18.00 uur:

Ook voetbalheld Willem van Hanegem heeft zijn oliebollen binnen. Hij trok vanmiddag de nodige bekijks toen hij met zijn voetbalvriend en voormalig IJsselmeervogels-speler Jaan de Graaf halt hield bij oliebollenkraam de Zoete Verleiding in Bunschoten.

De Kromme, die ondertussen tijd had voor een praatje met omstanders en de lokale pers, bestelde een krat vol oudejaarsbollen.

Volledig scherm Van Hanegem (links) en De Graaf. © GinoPress B.V.

17.50 uur:

Ook de huisdieren gaan een spannende avond tegemoet. Sommigen hebben geluk, die zijn door hun baasjes meegenomen naar een vuurwerkvrij vakantiepark.

Buiten die parken trekt de ene poes het vuurwerk wat beter dan de andere, zo blijkt.

17.25 uur:

In Utrecht zitten vijf mannen sinds dit weekeinde in de cel voor het in brand steken van auto’s. Daar blijven ze tijdens de jaarwisseling. De politie hield opnieuw een verdachte aan, nadat vrijdagavond en zaterdag al vier verdachten werden aangehouden.

De verdachten zijn twee tieners en drie twintigers, uit Nieuwegein en Utrecht.

Om nieuwe branden te voorkomen zet Utrecht onder meer extra politiepatrouilles, cameratoezicht en buurtouders in om te speuren naar mogelijke daders. De afgelopen weken werden op deze manier al zes verdachten op heterdaad betrapt.

Volledig scherm Auto in brand gestoken in de Geuzenwijk in Utrecht. © 112mediautrecht

17.10 uur:

Voor oliebollenbakker Johnny Veldmeijer eindigt 2018 met een kater. De gemeente heeft gisteren zijn kraam op het terrein van de Intratuin in Hendrik-Ido-Ambacht gesloten. Dit omdat er op zondag niet verkocht mag worden. Het gevolg? De 7000 oliebollen die al gebakken waren, konden zo de kliko in.



Veldmeijer heeft nog een poging gedaan om met de burgemeester in gesprek te gaan, maar het mocht niet baten. De oliebollenbakkers hadden geen ontheffing aangevraagd en daarmee was de kous af. Lees hier hun verhaal (Premium).

17.00 uur:

Voor sommige sporters was 2018 misschien wel het beste jaar uit hun carrière, maar voor anderen een jaar om snel te vergeten. In deze speciale aflevering van Sportbytes blikken ze terug en kijken ze vooruit naar 2019. Zo sluit Lavezzi Rutjes, zoon van de dit jaar met profvoetbal gestopte Nathan Rutjes, het jaar af op het strand. Daar zijn vanavond weer de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen, ieder jaar weer een bijzondere strijd.

In Brisbane werd daarnaast ook een bijzondere tenniswedstrijd gespeeld. De tennissters Marie Bouzkova en Samantha Stosur vierden de jaarwisseling op de baan. Hun partij in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Brisbane begon op oudejaarsavond 2018 en eindigde pas na middernacht, toen de Australiërs al het begin van 2019 vierden.

🔥 Scheveningen VS Duindorp 💥 Wie heeft dit jaar het hoogste vreugdevuur denken jullie?💚💛 🏆#dag#vanhet#vreugdevuur#pallets#traditie#oudennieuw#scheveningen#duindorp#denhaag#hagenezen#strand#weetjevanlavezzirutjes 160 Likes, 5 Comments - Lavezzi Rutjes (@lavezzirutjes) on Instagram: "🔥 Scheveningen VS Duindorp 💥 Wie heeft dit jaar het hoogste vreugdevuur denken jullie?💚💛..."

16.52 uur:

,,De straat is van iedereen. Maar hier is een groep die de boel terroriseert", dat heeft burgemeester Peter Den Oudsten van Groningen vandaag gezegd. Den Oudsten doet zijn uitspraken naar aanleiding van rellen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden in de wijk Paddepoel.



Bij rellen in de Groningse wijk werden veertien mensen aangehouden nadat politiemensen en brandweerlieden werden bekogeld met zwaar vuurwerk en bierflessen. Ook werden ramen van woningen ingegooid, onschuldige voorbijgangers belaagd en een ruit van een politieauto sneuvelde. ,,Dit tolereren we niet.", is de boodschap van de burgemeester.

Volledig scherm De mobiele eenheid in de Groningse wijk Paddepoel waar onrust op straat heerst. De politie heeft een charge uitgevoerd en meerdere arrestaties verricht. © ANP

16.40 uur:

In de gemeente Noordoostpolder raakte een man zwaargewond bij het carbidschieten. Het slachtoffer schoot volgens de politie in het dorp Rutten carbid met een giertank, waarbij een explosie ontstond. De man belandde daardoor in het water, aldus de politie die nog onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.



Carbidschieters vullen doorgaans een lege melkbus met water en een stuk carbid, een verbinding van koolstof en calcium. Als de kalkachtige brokken nat worden, vormt zich gas dat met een klap explodeert waarbij de deksel van de melkbus honderden meters wegschiet.

16.35 uur:

De recente sluiting van de spoedeisende eerste hulp in Lelystad is voor de hulpdiensten in en rond Flevoland geen aanleiding om tijdens de jaarwisseling extra maatregelen te treffen. Volgens de betrokken hulpverleners zijn bestaande afspraken voldoende om goede zorg te kunnen garanderen.

15.58 uur:

Tijdens oudejaarsavond en de jaarwisseling blijft het bewolkt. Wel is er verspreid over het land kans op opklaringen, maar dat stelt volgens weersite Weerplaza niet veel voor. Ook kan er lokaal wat motregen gaan vallen.



In het zuiden van het land kan het zicht op enkele plekken wat slechter worden als gevolg van het vuurwerk. Dat wordt veroorzaakt doordat de wind in het zuidoosten van het land minder is dan in het noorden. De temperatuur ligt dan rond 7 graden.



Morgen begint de dag grijs met lokaal wat motregen, maar vanuit het noorden klaart het in de loop van de dag op steeds meer plaatsen op. De temperatuur komt niet boven de 9 graden uit. Volgens Weerplaza waait er morgen een matige tot krachtige noordwestenwind. Woensdag is het droog met vooral in het oosten zon. Het wordt 5 tot 7 graden.

15.31 uur:

Korte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Met vandaag natuurlijk speciale aandacht voor oliebollen en nieuwjaarswensen in de Oliebollenbytes.



Zo spreekt Eva Jinek alvast uit dat een van haar goede voornemens voor 2019 is dat ze graag op tijd wil komen, in plaats van te laat. Roxeanne Hazes blikt terug op een bewogen jaar met ‘genoeg ups, maar helaas ook een hoop downs’. Ze hoopt in 2019 iedereen te verrassen met nieuwe muziek.

15.00 uur:

In Nederland is het nog even wachten, maar op veel plekken in de wereld wordt het vuurwerk al de lucht in geschoten. Bekijk in deze livestream hoe dat er aan toegaat.

Volledig scherm Vuurwerk in Brisbane, Australië. © EPA

Volledig scherm Vuurwerk in Sydney. © EPA

14:45 uur:

Toch geen zin om zelf oliebollen te bakken? Dan ben je niet de enige, want op veel plekken in het land staan mensen in de rij voor een zak vers gebakken bollen. Ook bij de oliebollen drive-through van bakker Holtkamp op de Vrij-Harnasch in het Zuid-Hollandse Den Hoorn is het raak. De bollen en appelbeignets blijken populair te zijn, want er is een heuse file ontstaan.

14.20 uur:

Sta je al boven een pot met vet om zelf oliebollen en appelflappen te bakken? En kieper je al dat vet straks gewoon door de wc? Dikke kans dat je volgend jaar een flink gepeperde rekening gepresenteerd krijgt. Want olie en vet door het afvoerputje of de wc weg laten stromen kan een hoop narigheid veroorzaken.



Loodgieters treffen vaak leidingen aan die ‘honderd procent dicht zitten met vet’. ,,We frezen de leidingen dan weer open. De kosten zijn in veel gevallen voor de bewoners zelf”, leggen ze uit bij Rioolreinigingsservice RRS. Wat dan wel te doen? Koud laten worden en inleveren bij een daarvoor bestemd afvalpunt. De juiste plek is het in te leveren bij de milieustraten in de regio, of bij een van de inleverpunten van MVO, de ketenorganisatie van oliën en vetten. Die van de gele kliko’s.

Volledig scherm Oliebollen in het vet. © ROBIN UTRECHT

14.00 uur:

Bij de Bruna aan het Wagnerplein in Tilburg is het al de hele dag druk. Ze waren zelfs twee uur eerder open dan normaal. Allemaal om de laatste staatsloten te kunnen verkopen voor de eindejaarstrekking. Vorig jaar is namelijk het winnende lot van 30 miljoen euro verkocht in deze winkel.



Eigenaar Barry van Roemburg noemt zijn winkel dan ook de gelukswinkel van Brabant. Er zijn mensen die speciaal naar de Bruna aan het Wagnerplein komen om hun staatsloten te kopen. ,,Maar misschien is dat niet zo slim’’, merkt een klant op. ,,De kans dat de jackpot nog een keer hier valt is wel heel klein.’’ Van Roemburg denkt er anders over.

Volledig scherm bruna © Barry van Roemburg in zijn Bruna aan het Wagnerplein in Tilburg. © Beeld werkt

13.05 uur:

Een man in Halsteren is gewond geraakt doordat tijdens het bakken van oliebollen een gasfles explodeerde. De man was in een schuur bij zijn huis aan het Sint Maartensplein bezig met bakken toen door onbekende oorzaak de vlam in de pan sloeg en de explosie volgde, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere huizen.

12.30 uur:

Menig huisdierenbezitter herkent het probleem: een gestreste hond, konijn of kat tijdens oud en nieuw. Veel baasjes zijn uren bezig om hun viervoeter te kalmeren. De dierenbescherming geeft tips die je hier kunt lezen.



Miranda uit Steenwijk heeft ook een goede tip: een eenvoudige sjaal. Meer is het niet. Maar voor de hondjes van Miranda is het dé oplossing tegen de stress van al het knalvuurwerk deze dagen. Op social media wordt ze overigens vergruisd én geprezen.

Volledig scherm Miranda Rusthoven: Eerder heb ik ook wel eens medicijnen geprobeerd maar daar werden de honden wel heel erg rustig van.’ © Wilbert Bijzitter

12.10 uur:

De politie zet weer vol in vanavond en vannacht. Korpschef Erik Akerboom meldt dat er ruim 6500 collega’s actief zijn. ‘Alsof het een nationale risicowedstrijd is’. Akerboom benadrukt nog eens extra dat geweld onacceptabel.



Hoe ging het ook al weer vorig jaar? Hulpverleners werden in de jaarwisseling van 2017 naar 2018 minder vaak aangevallen. 67 mensen werden opgepakt vanwege geweld tegen agenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel. In 2016/2017 waren dat er nog 98. De politie heeft vorig jaar in totaal 382 mensen aangehouden voor wangedrag. Nederland beleefde daarmee vorig jaar de kalmste jaarwisseling in jaren.

11.30 uur:

Het RIVM en Weerplaza waarschuwen voor smog en dichte vuurwerkmist in de nacht van oud op nieuw.



Vooral longpatiënten en mensen met hart- en vaatziekten moeten oppassen. Volgens het RIVM kunnen zij de eerste paar uur na de jaarwisseling maar beter binnen blijven. De luchtkwaliteit is in die periode naar verwachting slecht tot zeer slecht.



Deze jaarwisseling meet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de derde keer samen met burgerwetenschappers het effect van vuurwerk op de luchtkwaliteit. Zo worden op deze website verhoogde fijstofconcentraties in beeld gebracht.



Mensen die vuurwerk kopen, geven daar gemiddeld 48 euro aan uit. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Wel zijn er dit jaar iets minder vuurwerkkopers dan in 2017, meldt het Economisch Bureau van ING.



Een groep van 34 procent geeft niet meer dan 20 euro uit aan vuurwerk. Een groep van 24 procent schiet of knalt tussen de 20 en 50 euro de lucht in. Nog eens 24 procent koopt voor een bedrag tussen de 50 en 100 euro aan sier- en knalwerk. Iets minder dan een vijfde (18 procent) geeft meer dan 100 euro uit. De meeste respondenten (83 procent) geven aan dat ze niets uitgeven aan vuurwerk, omdat ze het zonde van het geld vinden of omdat ze nog geen 16 jaar zijn. In 2017 is voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht, ongeveer hetzelfde bedrag als het jaar daarvoor.

Volledig scherm Vuurverwerkverkoop bij de Pennymarkt © Theo Kock

11.00 uur:

Over de hele wereld wordt vandaag nieuwjaar gevierd. Als eerste was vanmorgen Samoa aan de beurt. Van de 7,5 miljard mensen op aarde zijn de inwoners van Samoa de eersten die 2019 inluidden, dertien uur eerder dan in Nederland.



Net als in voorgaande jaren begon het jaar met een enorm vuurwerk boven de hoofdstad Apia, ook voor de vele toeristen die voor de jaarwisseling zijn gekomen.



Op de Stille Oceaan bestaat de unieke mogelijkheid om twee keer het nieuwe jaar in te luiden. Daarvoor hoef je vanaf Samoa slechts 164 kilometer naar het oosten te vliegen, naar Amerikaans-Samoa, waar de inwoners als allerlaatste ter wereld de champagne ontkurken.