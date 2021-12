LIVE | Veel politie bij Mediapark en Catshuis vanwege dreiging Defend, Britten met omikron in ziekenhuis

CORONAVIRUSEen deel van het kabinet komt zondag op het Catshuis bijeen om te praten over de avondlockdown en de komende kerstperiode. Daar is veel politie op de been vanwege de dreiging van Defen-groepen. Ook bij het Mediapark in Hilversum zijn om die reden veel agenten. In het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste coronapatiënten met de omikronvariant in het ziekenhuis beland, zo meldt de Britse minister van Onderwijs. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog. Oudere berichten lees je hier.