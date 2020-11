LIVE | Vanaf maandag avondklok in Portugal, na drie dagen daling besmettingen Duitsland

Portugal gaat in delen van het land een avondklok instellen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. En voor het eerst in drie dagen tijd is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland gedaald ten opzichte van een dag eerder. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van afgelopen dagen lees je hier terug.