LIVE | Van Dissel praat morgen Kamer bij over virus, meer mensen laten zich testen

Groep keert zich tegen politie bij zwembad Almen: agent krijgt vuistslag tegen hoofd

13:33 Een 18-jarige jongen uit Eefde is gisteren opgepakt omdat hij bij het openluchtzwembad in Almen een agent een vuistslag tegen het hoofd heeft gegeven. Dat is gebeurd na overlast door een grote groep jongeren. Ook een 19-jarige jongen uit Zutphen is aangehouden. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.