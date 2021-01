LIVE | Van Dissel: ‘Heropening basisscholen per 19 januari te riskant’



CoronavirusDe heropening van basisscholen per 19 januari is ‘te riskant’. Dat vertelde RIVM-directeur Jaap van Dissel vanochtend tijdens de briefing in de Tweede Kamer. Het kabinet wil de scholen 25 januari heropenen als er meer bekend is over de Britse mutant in Nederland. Daar loopt nu onderzoek naar. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.