LIVE | Vaccinaties in Verenigd Koninkrijk beginnen dinsdag, excuses Fauci aan ‘haastige’ Britten

Man (43) aangehou­den na steekpar­tij in Albert Heijn in Den Haag, drie gewonden

2 december In de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in de binnenstad van Den Haag heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Er vielen drie gewonden. De verdachte is zojuist aangehouden, laat de politie weten. De 43-jarige man werd aangehouden in Pijnacker.