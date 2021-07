LIVE | UMC Utrecht start onderzoek naar coronamedicijn, kinderen kunnen prikafspraak maken

Filmachti­ge inval in Nederlands appartemen­ten­com­plex: politie via touwen naar binnen

29 juni ENSCHEDE - Een spectaculaire politieactie aan de Spechtstraat in Enschede dinsdagmorgen: een speciaal team van de politie klom via touwen naar binnen bij een appartementencomplex in Enschede, waar een inval werd gedaan. De bewoner is aangehouden.