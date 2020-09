LIVE |Uitbater café met 51 besmettingen trekt boetekleed aan, regio Den Haag brandhaard corona

Voormalig VVD-kop­stuk Robin Linschoten ontsnapt aan celstraf

14:45 Voormalig VVD-coryfee Robin Linschoten hoeft niet de gevangenis in voor het sjoemelen met belastingaangiftes in de periode van 2010 tot en met 2012. Het gerechtshof in Amsterdam legde de oud-staatssecretaris woensdag in hoger beroep een werkstraf op van 100 uur.