LIVE | Twitter waarschuwt Braziliaanse president na chloroquine-tweet, Kuipers: Britse variant kan tot nieuwe golf leiden

viral Huisarts ‘zaait onrust‘ met misleiden­de tweet over coronapa­tiën­ten: 'We zijn hier niet blij mee’

13 januari Doktersdienst Groningen, de huisartsenpost voor spoedeisende hulp in de provincie, is gisteren overstelpt met telefoontjes vanwege een verwarrende tweet van een waarnemend huisarts. De huisarts, Rutger Hempel, schreef op Twitter dat er maandagavond bij de ‘enige coronapost van Groningen’ geen enkele coronapatiënt was binnengekomen. Misleidend, vindt Doktersdienst Groningen. ,,Het zegt helemaal niets over de huidige coronasituatie in de provincie.”