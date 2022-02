LIVE | Tweede booster voor Zweedse 80+’ers, 328.000 afspraken voor toegangstesten gemaakt

Video Zes gewonden bij ongeval in De Mortel, 19-jarige bestuurder aangehou­den

DE MORTEL - Zes jongeren zijn zaterdagavond gewond geraakt door een verkeersongeluk op de Bakelseweg in De Mortel. Een pick-up raakte in een flauwe bocht van de weg en kwam op z’n kop terecht. De 19-jarige bestuurder uit De Rips is aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol.

13 februari