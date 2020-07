LIVE | Trump schrapt grote Republikeinse conventie, man hoort tijdens vlucht dat hij besmet is

Donald Trump heeft de grote Republikeinse conventie die in augustus gepland stond in Jacksonville, Florida, geannuleerd. Hij schrapt de bijeenkomst vanwege de coronaviruspandemie die in de zuidelijke staten in de VS oplaait. Verder kreeg een Curaçaose man die donderdagmiddag met een vliegtuig van TUI uit Nederland op Curaçao is geland, tijdens de vlucht te horen dat hij is besmet met het coronavirus. In dit blog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.