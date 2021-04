LIVE | Trombose-experts verbijsterd over prikstop AstraZeneca, 20 artsen en verplegers naar Curaçao

Student kan straks twee zelftests per week krijgen, maar hoeft niet te testen op corona

2 april Studenten en medewerkers in het hoger onderwijs kunnen - mits ze dat willen - straks twee preventieve coronatesten per week krijgen om zelf thuis uit te voeren. Dat schrijft het ministerie van Onderwijs in een brief die vandaag naar alle hogescholen en universiteiten is gegaan.