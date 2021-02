LIVE | Tot zeker 10.00 uur geen treinverkeer, ruim 15 miljoen kilo zout gestrooid op Nederlandse wegen

Pieter, de oudste Utrechter, viert zijn 105e verjaardag vooral in zijn uppie en dat vindt hij maar niks

6 februari Pieter van Zwol viert vandaag een schitterende mijlpaal. Hij is 105 jaar oud geworden, en nog prima bij de tijd. Maar de coronarestricties vindt hij maar niks. Want taart eten in je uppie, dat is toch anders. ,,Ik heb de oorlog meegemaakt, maar nu met corona is het de gekste tijd van mijn leven.’’