LIVE | Toeristen moeten betalen voor tests in Frankrijk, amper mensen bekeurd voor niet naleven quarantaineplicht

Update Veel jubelcij­fers over corona: voor eerst in bijna jaar géén nieuwe ic-opname; besmettin­gen dalen verder

29 juni Geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een intensive care. Dit is voor het eerst in bijna een jaar. Ook de wekelijkse RIVM-update toont veel jubelcijfers. In de afgelopen week zijn er 26 procent minder positieve coronatests gemeld dan in de week ervoor.