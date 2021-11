LIVE | Toch QR-code voor mensen die zich niet kunnen laten inenten, België rekent op strengere maatregelen

Uit het niets dook deze belangrij­ke 18e-eeuw­se sinter­klaas­te­ke­ning op, en werd daarna snel verkocht

Een jarenlang verloren gewaand 18e-eeuwse werk van de belangrijke kunstenaar Cornelis Troost, werd uit het niets gevonden door handelaar Tertius van Oosthuyzen. Vlak na de onthulling is de tekening van een traditioneel sinterklaasvierende familie verkocht. De presentatie van het werk was vandaag in kunstbeurs PAN.

13 november