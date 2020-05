LIVE | TNO gaat proef doen met ‘kuchscherm’ in horeca, deel Biesbosch dicht om pinksterdrukte

Onderzoeksinstituut TNO gaat in opdracht van minister Grapperhaus onderzoek doen naar het nut en de haalbaarheid van ‘kuchschermen’ in de horeca. De uitkomst van de proef - die voor 1 juli moet zijn afgerond - zou mogelijk de anderhalvemeterregel in restaurants, cafés en op terrassen, kunnen laten vervallen. Overigens zijn de versoepelde regels na het pinksterweekeind nog niet voor iedereen duidelijk, zo blijkt uit een enquête van EenVandaag. Vooral jongeren twijfelen over wat er wel en vooral niet mag. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.