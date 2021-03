LIVE | Timmermans: EU maakte fouten bij bestellen vaccins

Franse politie houdt twee verdachten van steekpar­tij Groningse agenten aan

13 maart De Franse politie heeft in het noorden van het land twee verdachten aangehouden in verband met de steekpartij waarbij een Groningse agente woensdag zwaargewond raakte. Het gaat om een 20-jarige man uit Oldambt en een 32-jarige Amerikaan zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.