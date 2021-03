LIVE | Timmermans: EU maakte fouten bij bestellen vaccins, toch weer besmetting in Australië

Ineens klinkt tot schrik van inwoners ‘Allahu akbar’ door de wijk: ‘Moslims hebben hier alle recht toe’

10 maart Ze sjokten nietsvermoedend door de tuin, toen ze ineens in verwarring gebracht werden door een onverwacht geluid. Het leek op een islamitische gebedsoproep. En dat was het ook, blijkt nu. Bewoners aan de rand van de Zwolse wijk Aa-landen zijn onaangenaam verrast door de azan die sinds vrijdag meerdere keren per dag klinkt vanaf de moskee iets verderop. Maar volgens de imam moeten ze er maar mee leren leven.