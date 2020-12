LIVE: Tikkie populair in coronatijd, premier Aruba met dood bedreigd om avondklok

Nederlanders tikken wat af in coronatijd. Met de populaire betaalapp Tikkie, van ABN AMRO, rekenden we dit jaar 3,4 miljard euro af. Dat is 800 miljoen euro meer dan vorig jaar, aldus de bank. Van bezorgmaaltijden tot de gedeelde kosten van mondkapjes. De meer besmettelijke mutatie van het coronavirus, die voor het eerst in Groot-Brittannië werd aangetroffen, is nu ook in de Amerikaanse staat Colorado bij iemand geconstateerd. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen vind je hier.