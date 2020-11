LIVE | Tientallen boeren mogen toch langs politieblokkade rijden, N44 dicht voor verkeer

Aantal besmettin­gen met 20 procent gestegen in Brabant, vooral in Midden- en West-Bra­bant veel positieve gevallen

14 november Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 5941 nieuwe coronagevallen in Nederland gemeld. Daarmee daalt het landelijke aantal licht. In Brabant werden er 1209 nieuwe besmettingen gemeld. Dat betekent een flinke stijging: het zijn er bijna 300 meer dan het instituut gisteren meldde voor Brabant. Met name in Midden- en West-Brabant waren het afgelopen etmaal veel positieve gevallen.