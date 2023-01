LIVE | Tientallen arrestaties in grote steden, ‘horrornacht’ in oogziekenhuis met 17 slachtoffers

ongeluk Rotterdam Het moest een ritje worden zoals ze al zo vaak reden, maar het eindigde in een dodelijk drama

Wat een alledaags ritje naar haar werk had moeten zijn, veranderde op tweede kerstdag in een dodelijk drama. Michelle (36), Rinold (35) en hun dochtertje Rinaigela (7) werden op de Groene Kruisweg in Rotterdam geramd door een automobilist die volgens het OM had gedronken, te hard reed én een rood licht negeerde. ,,Twee families zijn verscheurd.”

29 december